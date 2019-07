Magazine Cantora Elen Lara faz show de lançamento do quarto disco de sua carreira nesta sexta-feira A apresentação será nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Goiânia

“Mais quando é fé, a muiê empacou; que trem; é bão demais te ver.” Expressões tão comuns no vocabulário goiano dão o tom no show de lançamento do disco Piquititim: Música Regional Brasileira, da cantora e pianista Elen Lara. A apresentação será nesta sexta-feira, às 20 horas, no palco do Teatro Goiânia. A artista, uma das vozes mais conhecidas da MPB regional, traz repertório...