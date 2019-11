Magazine Cantora Elen Lara e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás se apresentam no Basileu O repertório traz músicas do recém-lançado disco de Elen Piquititim: Música Regional Brasileira

A cantora Elen Lara e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) se apresentam neste sábado, às 20 horas, e repetem a dose no domingo, às 11 horas, no palco Teatro Basileu França. O show faz parte de uma iniciativa de arrecadar fundos para a Turnê Alemanha 2020 da OSJG. O repertório traz músicas do recém-lançado disco de Elen Piquititim: Música Regional Brasil...