Magazine Cantora e compositora Fernanda Porto volta com um disco inédito depois de mais de uma década

Foram 11 anos desde o último álbum de uma carreira com uma proposta sonora bem definida, que chegou solitária de turmas, mas conseguindo aceitação de críticos e um espaço respeitável no mercado europeu que identificava na música brasileira que Fernanda Porto fazia uma espécie de atualização por sua elegância eletroacústica. Muitas vezes mais elétricas do que ac...