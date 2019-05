Magazine Cantora Cher quer ter corpo congelado e preservado após a morte

Há quem prefira ser enterrado, cremado, ou realmente não se importa com o destino após a morte. Porém, no caso de Cher, a cantora já sabe que quer ter seu corpo congelado e preservado depois de morrer. De acordo com o Radar Online, uma fonte próxima à artista disse que "recentemente ela se tornou obcecada com criogenia humana", processo de preservação de humanos ...