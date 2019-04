Magazine Cantora Beth Carvalho morre aos 72 anos no Rio de Janeiro Artista estava internada desde 8 de janeiro. Ontem ela cancelou um show que faria no dia 5 de maio, seu aniversário

Chamada carinhosamente de a 'Madrinha do Samba', a cantora e compositora Beth Carvalho morreu aos 72 anos nesta terça-feira (30) no Rio de Janeiro. A artista estava internada desde o dia 8 de janeiro no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. A causa da morte ainda não foi divulgada pela unidade de saúde. ...