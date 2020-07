Magazine Cantora Amelinha chega aos 70 anos de olho no futuro Ela foi a voz feminina do grupo de artistas cearenses que revelou ao País nomes como Fagner e Belchior

Uma chuva torrencial fez com que nenhum convidado do aniversário de 8 anos da pequena Amélia Cláudia Garcia Collares chegasse na festa. As gotas grossas vindas do céu e o parabéns solitário viraram quase um trauma de infância. A lembrança do episódio voltou à tona por causa do distanciamento social imposto pela atual pandemia do novo coronavírus. Os 70 anos comemorado...