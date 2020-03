Magazine Cantor sertanejo morre após sofrer acidente de carro e ficar 22 dias internado No dia do acidente, o artista bateu na traseira de uma caminhonete na Avenida Navarro de Andrade, e o veículo pegou fogo

O cantor sertanejo Henrique, 22 anos, da dupla Netto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira (2), no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ele sofreu um acidente de carro em Santa Fé do Sul (SP), no dia 8 de fevereiro, e teve traumatismo craniano. No dia do acidente, o artista bateu na traseira de uma caminhonete na Avenida Navarro de Andrad...