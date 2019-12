Magazine Cantor sertanejo Juliano Cezar morre após sofrer parada cardíaca durante show Arstista ficou conhecido no cenário musical com a canção 'Não Aprendi Dizer Adeus', que rendeu ao cantor o Prêmio Sharp; ele também foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum romântico

O cantor sertanejo Juliano Cezar morreu na madrugada desta terça-feira, 31, após sofrer uma parada cardíaca durante um show na cidade de Uniflor, no interior do Paraná. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, o velório será realizado na cidade de Passos, em Minas Gerais, onde o cantor nasceu. Os horários do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados. ...