Cantor Reinaldo, o 'príncipe do pagode', morre aos 65 anos

O cantor e compositor Reinaldo, conhecido como "príncipe do pagode", morreu, aos 65 anos, na madrugada desta segunda-feira, 18, em São Paulo. O artista lutava contra um câncer no pulmão havia quatro anos. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista no início da manhã desta segunda. Reinaldo Gonçalves Zacarias nasceu no Rio de Jane...