Magazine Cantor Projota teve receio de retomar shows

O cantor Projota, que lançou o álbum Tempestade Numa Gota D’Água neste ano, também disse que já retomou um pouco da rotina com shows em drive-ins. “Eu tinha muito medo, estava bem receoso”, contou sobre a nova experiência. “Mas foi menos diferente do que eu pensava. Você pelo menos está vendo as pessoas, consegue ver que elas estão gostando.”Ele afirmou que a agenda de...