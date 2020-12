Magazine Cantor Matheus, da dupla com Lucas, morre vítima da Covid-19 O sertanejo tinha 57 anos e estava internado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em decorrência de complicações da doença

Morreu nesta terça-feira (22), vítima da Covid-19, o cantor Edilson da Silva Rodrigues, mais conhecido como Matheus, da dupla com Lucas. O sertanejo tinha 57 anos e estava internado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, em decorrência de complicações da doença. A informação foi confirmada pelos familiares do artista. De acordo com informações do G1, o ...