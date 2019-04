Magazine Cantor Leonardo é confirmado como mais uma atração do Villa Mix de 2019 Essa é a primeira vez que o sertanejo se apresenta no festival

O cantor Leonardo foi confirmado no início da noite desta segunda-feira (29) como mais uma atração do Festival Villa Mix 2019. A confirmação veio por meio do Instagram do evento, que não revelou a data nem o horário do show do sertanejo. Essa é a primeira vez que o artista se apresenta no Villa Mix. Nos comentários da postagem, fãs comemoraram a participação do ser...