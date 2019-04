Magazine Cantor Johnny Hooker faz show especial no Palácio da Música Com mistura de gêneros sonoros, pernambucano retorna a Goiânia para última turnê do elogiado disco Coração

A festa embalada por samba, brega, frevo, guitarrada e axé do cantor pernambucano Johnny Hooker tomará conta do Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, no dia 18 de maio, no projeto Escandalize. Em última turnê de divulgação do disco Coração, o músico vencedor do Prêmio da Música Brasileira é conhecido por imergir em diversos gêneros sonoros i...