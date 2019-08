Magazine Cantor Japiassu realiza show de rock e pop no Lowbrow Artista se apresenta com repertório de nomes consagrados como Sublime, Maroon 5, Artic Monkeys, Tears for Fears, Incubus e Pearl Jam

O cantor Japiassu é a atração da noite desta quarta-feira, a partir das 22 horas, do Lowbrow Lab Arte & Boteco. O repertório musical selecionado pelo artista conta com nomes como Sublime, Maroon 5, Artic Monkeys, Tears for Fears, Incubus, Pearl Jam, entre outros. A apresentação faz parte do projeto beneficente D’Boa – Música para o Bem. A entrada para a n...