Magazine Cantor goiano lança carreira solo com videoclipe na véspera de Natal “Blogueira preferida”, de Rayan Mattos, contou com a participação das influenciadoras digitais Thalia e Thaleia

O cantor e compositor goiano Rayan Mattos lançou nesta quinta-feira (24), às 11h, o hit “Blogueira preferida”. A música foi apresentada ao público por meio de um videoclipe, no seu canal do youtube. A produção contou com a participação das influenciadoras digitais Thalia e Thaleia. A música será disponibilizada em breve também em todas as plataformas...