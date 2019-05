Magazine Cantor goiano Léo Pinheiro lança Jeca Tatu Tocando Blues, quarto álbum de estúdio da carreira O registro conta com dez faixas e propõe do início ao fim uma viagem sensorial sonora com cara de ao vivo, em uma pegada caipira, urbana e mais pop

Uma guitarra, um amplificador e quatro meses de trabalho duro em casa. Essa foi a receita do cantor e compositor goiano Léo Pinheiro desde a concepção até a produção e arranjos finais do disco Jeca Tatu Tocando Blues, quarto álbum da trajetória do artista lançado recentemente nas plataformas digitais. O registro conta com dez faixas e propõe do início ao fim uma via...