Magazine Cantor goiano estreia no The Voice Brasil com 100% de aprovação Interpretando a música Gravity, de John Mayer, Fernando Manso foi surpreendido ao ver todos os jurados virando as cadeiras

O cantor goiano Fernando Manso foi um dos classificados na primeira fase do The Voice Brasil 2020, que foi ao ar nesta terça-feira (27), na TV Globo. Interpretando a música Gravity, de John Mayer, o artista foi surpreendido ao ver todos os jurados virando as cadeiras. Após ouvir com atenção o que disseram Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, Manso escolh...