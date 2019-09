Magazine Cantor goiano Chal é indicado ao Grammy Latino Artista concorre na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Goiana Andreya Vieira ficou fora da lista de finalistas em Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Língua Portuguesa

O álbum O Céu Sobre a Cabeça, do selo carioca Toca Discos, terceiro trabalho do cantor goiano Chal, foi indicado ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua. O artista concorre com Liniker e Os Caramelos (Goela Abaixo), Pitty (Matriz), BaianaSystem (O Futuro Não Demora) e The Baggios (Vulcão). A lista foi anunciada na manhã d...