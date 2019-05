Magazine Cantor Fernando Reis faz repertório de autorais e clássicos nacionais em pub

O cantor Fernando Reis (foto acima) leva sua animação para a noite do Rock City Pub, a partir das 22 horas, nesta sexta-feira. Um dos nomes do movimento punk em Goiânia, Fernando está voltando à ativa na cena musical da cidade. Entre os feitos no currículo, músico foi fundador das bandas Declínio Social, Declínio, Rapanu e Caras Legais. Agora segue em carreira solo, des...