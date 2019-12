Magazine Cantor Felipe Araújo decide não prestar tributo ao irmão Cristiano Araújo "Sempre vou lembrar dele nas oportunidades que eu tiver, mas gravar um álbum só com canções do meu irmão não penso nisso”, adianta o sertanejo

Felipe Araújo decidiu mais uma vez não prestar tributo ao irmão Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015. “Eu nunca vou me aproveitar dessa situação e no início da minha carreira fui bastante julgado. Falaram que eu estava me aproveitando disso. Sempre vou lembrar dele nas oportunidades que eu tiver, mas gravar um álbum só com canções do meu irm...