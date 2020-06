Magazine Cantor e compositor Chico Alves lança novo álbum solo Disco convida ouvinte para uma saudosa tarde de sol e música no Rio de Janeiro

São das rodas de samba nas ensolaradas tardes do Rio de Janeiro que o músico Chico Alves, 52, sente mais saudade. “Já estou com crise de abstinência”, adianta o sambista, em isolamento social desde o início da pandemia do novo coronavírus. O artista teve shows cancelados nos principais teatros e casas de espetáculo da capital fluminense, como a Sala Municipal Bad...