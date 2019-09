Magazine Cantor Drake nega ter cancelado participação no Rock in Rio Boatos surgiram no Twitter após usuários levantarem a hipótese de que a data do evento havia sido apagada da agenda do artista.

A apresentação de Drake no Rock in Rio 2019 está mantida, afirmou a assessoria de imprensa do festival ao Estado, nesta terça-feira, 17. A informação oficial contesta rumores de que o show teria sido cancelado.Boatos surgiram no Twitter após usuários levantarem a hipótese de que a data do evento havia sido apagada da agenda do artista. No entanto, a abertura da p...