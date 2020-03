O cantor Di Ferrero foi diagnosticado com coronavírus. O próprio artista divulgou a notícia em vídeos postados nos stories do Instagram nesta quinta-feira. Ele tinha uma apresentação marcada para o sábado, 14, no Rio de Janeiro, que foi cancelada.



Segundo Ferrero, ele já está "isolado". "Estou bem, estou me cuidando, já estou isolado, vou ficar mais alguns dias isolado. Tô sentindo como se fosse uma gripe mesmo. Queria agradecer quem ia ao show sábado. O mais importante é a saúde e ter responsabilidade nesse momento", afirmou.



Nesta quinta-feira, 12, vários eventos foram cancelados no Brasil por causa da disseminação do coronavírus. A 16ª edição da SP-Arte, a maior feira de arte do Brasil, será suspensa.



A produção do Festival de Curitiba informou que vai adiar a programação de sua mostra para evitar a disseminação da covid-19, o novo coronavírus. A 29ª edição seria realizada de 24 de março a 5 de abril. O evento será reagendado entre os dias 1º e 13 de setembro de 2020.