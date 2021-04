O cantor pernambucano Augusto César morreu nesta terça-feira, 20, aos 61 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado em um hospital no Recife. A informação foi confirmada pelo filho do cantor ao portal G1.

Ainda de acordo com Elton, a morte ocorreu por volta das 22h desta terça-feira (20), no Hospital da Hapvida, na Zona Oeste da capital pernambucana, onde estava internado desde segunda (19).

O cantor era era diabético e sofria de insuficiência renal grave. A covid-19 agravou o estado de saúde dele, que chegou a ser entubado, porém, à noite, após diversas paradas cardiorrespiratórias, morreu.

O enterro, conforme a família, deve ocorrer às 17h desta quarta, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. Ele deixa quatro filhos e duas netas.

Música

Augusto Cesar foi compositor de Aguenta Coração, eternizada no voz de José Augusto. Também fez sucesso com as canções "Escalada”, “Te Desejando Em Silêncio”, “Amor De Verdade” e “Como Posso Te Esquecer?”.