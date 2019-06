Magazine Cantor André Matos, das bandas Angra e Shaman, morre aos 47 anos A banda Shaman estava em uma turnê de reunião desde setembro de 2018

O músico André Matos, das bandas Angra e Shaman, morreu neste sábado, 8, aos 47 anos. A informação foi divulgada por membros do Shaman nas redes sociais e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo com assessores de imprensa ligados à banda. A causa ainda não foi divulgada oficialmente. "O destino nos uniu, nos separou, nos reuniu e agora pregou mais essa com a ...