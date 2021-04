Magazine Cantor Agnaldo Timóteo morre vítima de Covid-19 aos 84 anos Ele estava internado desde o dia 17 de março. Morte foi confirmada pelas redes sociais por Timotinho, sobrinho do artista

O cantor Agnaldo Timóteo morreu neste sábado, dia 3, aos 84 anos. Ele estava internado desde o dia 17 de março no hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid-19. A morte foi confirmada pelas redes sociais por Timotinho, sobrinho do cantor. No último dia 27 de março, ele foi entubado após apresentar piora no quadro de saúde. O artista já havia tomado a primeira dose da vacina cont...