Magazine Canto de Ouro chega ao quinto elenco Cantores Gilberto Correia, Cláudia Vieira, Nilton Rabello e Henrique de Oliveira são os nomes destacados desta semana

A quinta semana do projeto Goiânia Canto de Ouro destaca no elenco os cantores Gilberto Correia (foto), Cláudia Vieira, Nilton Rabello e Henrique de Oliveira, com apresentações até sábado, sempre às 21 horas. A banda da vez é composta pelos músicos Jader Steter, Front Jr, Marco Outeiro, Emídio Queiroz e Sérgio Pato. O valor do ingresso de inteira custa R$ 20. Os...