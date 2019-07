Magazine Cantinho da leitura no shopping

Hoje, no Passeio das Águas Shopping, a TV Anhanguera proporcionará ao seu público um cantinho de leitura especial. É que Paloma, a heroína da nova novela das 7, Bom Sucesso, é apaixonada por literatura e, nessa ação, as pessoas terão acesso a um acervo de livros para se aventurar por esse mundo. Às 13, 16 e 19 horas, haverá contação de histórias. O cantinho funciona no...