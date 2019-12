Magazine Cantata de Natal inaugura decoração festiva na Praça Cívica Evento marca lançamento de extensa programação natalina ao longo do mês de dezembro.

A decoração de natal da Praça Cívica será oficialmente inaugurada na próxima quinta-feira (5), às 19 horas, com apresentações artísticas e a chegada do Papai Noel. A decoração do 'Natal do Bem', da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), tem iluminação de 170 mil lâmpadas de LED, enfeites gigantes, decoração nas árvores naturais da praça e uma árvore de natal g...