Cantando com Thiaguinho

Tardezinha, turnê do pagadoreiro que rodou o País, vira série original no Globoplay

No dia 15 de outubro, a Tardezinha vai virar série original no Globoplay e ganhar um novo álbum nos aplicativos de música. Idealizado por Thiaguinho e Rafael Zulu, o projeto musical intitulado Tardezinha vai contar com quatro episódios na plataforma mostrando desde os bastidores da concepção até o grandioso show no Maracanã, que marcou o encerramento dessa jorna...