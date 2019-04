Magazine “Canta Tutti” é encenado para crianças no Teatro Sesi

O musical Canta Tutti será apresentado, às 17 horas, no Teatro Sesi. O espetáculo foi pensado para toda família, em especial bebês e crianças. No palco, estão os músicos Arthur Vieira, Carla Rezende de Sousa, Kelly Cristina Tobias, Ney Couteiro, entre outros. O repertório é de composições gravadas no disco Canta Tutti. O intuito do projeto é oferecer estímulos sonoros e...