Magazine Cannes tem trama de freira lésbica de Paul Verhoeven na disputa pela Palma de Ouro O maior indício de provocação deliberada de 'Benedetta' foi acrescentado pelos roteiristas à história real em que se baseia -um objeto feito a partir de uma imagem da Virgem Maria que ganha um uso indevido ao longo da relação lésbica

Se não bastassem a sinopse --a história de uma freira lésbica no século 17-- e a modelo de hábito branco que expõe o seio direito no cartaz publicitário, tudo o mais parece calculado para criar escândalo em "Benedetta", novo filme do diretor holandês Paul Verhoeven, de 82 anos. São diversos os registros da nudez da protagonista --interpretada pela belgo-francesa Virgin...