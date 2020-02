Fui cancelado e agora? Calma, o seu perfil continua existindo nas redes sociais e é possível reverter ou amenizar. Anitta, Nego do Borel, Neymar, Taylor Swift, Drake e Silvio Santos passaram por essa situação e cada um tem milhões de seguidores na internet. Segundo a estrategista de negócios e marketing Alline Jajah, as pessoas públicas agem de duas formas para contornar o problema. “Eles pedem desculpas e explicam com clareza o que aconteceu ou simplesmente tocam o barco, silenciam-se e seguem o baile”.

A profissional explica que, quanto maior a exposição, maior a chance de não atender às expectativas de um determinado grupo. “Ao nos expormos de qualquer forma, abrimos espaço para confrontos. Por isso é importante uma linguagem clara, uma comunicação direta para não correr riscos de mal-entendidos, além de um trabalho mental para que se entenda que não dá para agradar a todos. A possibilidade de anonimato também permite que as pessoas usem linguagem agressiva e ataques de ódio, daí surge o nome #hater”, lembra.