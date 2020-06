Magazine Cancelada temporada do Araguaia

Destino tradicional nas férias de julho, o Rio Araguaia teve a temporada cancela por decreto do governo do Estado. Estão proibidas aglomerações, acampamentos, eventos com shows de atrações musicais, festas e eventos do meio esportivo, como corridas, passeios ciclísticos e caminhadas ecológicas. A medida vale para toda a extensão do rio no Estado.O decreto, assinado em 10 d...