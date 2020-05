Magazine Canções revisitadas Confira discos que homenageiam nomes da música brasileira em regravações modernas disponíveis no streaming

Silva canta MarisaEm 2016, o cantor Silva lançou um álbum com músicas de Marisa Monte com novos arranjos em versões contemporâneas. Na faixa Noturna (Nada de Novo na Noite), a própria Marisa participa em um feat especial e inédito com o cantor. O disco conta com músicas que marcaram a carreira da carioca, como Beija Eu, Infinito Particular e Não é Fácil. ...