Quando começou o BBB, Rafa Kalimann parecia fora do jogo. No início, ela disse por algumas vezes que sua postura introspectiva e fechada poderia atrair inimizades no confinamento. A entrada de Daniel e Ivy, que vieram da Casa de Vidro, na segunda semana, foi determinante para o crescimento dela no programa. Depois da revelação do plano dos meninos contra Mari, ela tomou partido e cresceu. Não foi à toa que ganhou o apelido de régua da moral nas redes sociais. “Ela teve uma trajetória exemplar”, avalia Lucas Gonçalves, comentarista das lives sobre o BBB 20 do POPULAR.

O crescimento foi linear. Quando foi líder pela primeira vez, indicou a influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, que foi eliminada da casa. Até mesmo quando a sorte a traiu no jogo, ela teve sorte. Em oito semanas de confinamento, Rafa tinha passado ilesa e acabou indo para o paredão depois de perder uma prova para Felipe Prior. A disputa foi polarizada entre o hipnólogo Pyong e o ator Babu Santana e Rafa foi apenas coadjuvante e recebeu 0,59% dos votos. Quando o barco das fadas sensatas caminhava para afundar, ela fortaleceu ainda mais a parceria com Thelma, Manu Gavassi e Babu Santana.

“Acredito que a amizade com a Manu e com a Thelma ajudou muito não só a Rafa, mas as três”, comenta Lucas Gonçalves. A moral não parava de crescer com o público, principalmente depois que ela enquadrou Flayslane, uma das grandes adversárias na casa. A sister voltou para o paredão já na reta final e a sorte estava do lado mais uma vez. Na disputa, Ivy foi eliminada do confinamento com pouco mais de 70% dos votos. “Tenho orgulho da Rafa. Ela é aquilo lá mesmo. Coração, emoção e luz. Muita gente disse que a máscara ia cair, mas não caiu porque não existe”, avalia Genilda Fernandes.

Apesar do bom jogo, Rafa não deixou de ser cancelada. Na reta final, ela defendeu a vencedora do BBB 19, Paula. A ex-BBB é acusada até hoje de racismo por conta de declarações dentro do reality. Ainda assim, a influenciadora entrou em uma discussão com Babu, Thelma e Manu, em que afirmou que ninguém na edição anterior havia tido “paciência” para ensinar a sister. O público nas redes logo declarou o cancelamento com a hashtag #poxaRafa. Antes disso, ela também foi cancelada quando disse que o seu coach estava decepcionado por ela não estar conseguindo seguir as orientações passadas por ele.