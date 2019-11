Magazine Campanha da TV Anhanguera incentiva doação de cartinhas para presentear crianças no Natal Para participar basta "adotar" uma cartinha no espaço destinado à campanha, no shopping Flamboyant, comprar o presente e deixar no ponto de coleta, no mesmo local

A campanha ‘Natal Presente’, que busca encontrar pessoas dispostas a doarem presentes pedidos por crianças em cartas colocadas em uma árvore de Natal no Shopping Flamboyant, em Goiânia, segue até o dia 13 de dezembro. Com organização da TV Anhanguera em parceria com Lions Clube Marista e Instituto Flamboyant, a meta da ação é atender 5 mil crianças. Para partic...