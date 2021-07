Magazine Caminhos encantados

Árvore-símbolo de Goiânia e uma das belezas da época mais seca do ano em Goiás, os ipês servem de inspiração para fotógrafos, cineastas e escritores goianos. No poema Ipê Florido, por exemplo, a poetisa Cora Coralina esbraveja: “Altaneiro e flamíneo, ereto e majestoso, altaneia na campina verde e distante, embelezando a paisagem deserta com seu fulgor de ouro vivo, o...