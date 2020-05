Solidariedade e conscientização coletiva são palavras fundamentais em tempos de isolamento social ante a pandemia do novo coronavírus. Foi pensando assim que o Grupo Jaime Câmara lançou, no dia 2, a campanha Viver Cidade: Doações, como forma de ajudar o próximo e promover o bem em Goiás. Como forma de reforçar o senso de comunidade na população goiana, o projeto promove diversas ações ao longo do ano. Há na programação campanhas de educação de trânsito, atividades físicas, concursos culturais e resgates históricos. A proposta é criar uma teia de solidariedade espalhada por todo o Estado.

Dentro da campanha Doações, que abre hoje o projeto, o GJC se reúne com as redes de supermercados Bretas, Hiper Moreira e Super Barão para incentivar a doação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias carentes de Goiás. De acordo com o vice-presidente de Negócios do Grupo, Ronaldo Ferrante, a ação traz o gesto social que é necessário para o momento de pandemia. “Uma atitude que sempre fez parte da história do Grupo Jaime Camara”, destaca.

Na televisão, internet, jornal impresso, rádio e outras plataformas, a intenção é que toda a população possa se informar sobre o Viver Cidade. “Como uma onda de solidariedade, o Grupo Jaime Câmara une todos os veículos e formar uma rede de parceiros que vai beneficiar milhares de famílias goianas. A força dos veículos do grupo, com seu alcance em todo o Estado, nas mais variadas plataformas, será a ponte para arrecadar muitos alimentos e insumos necessários para famílias carentes superarem a pandemia”, destaca Ferrante.

As doações ao projeto se estendem até o dia 17. Os pontos de arrecadação estão localizados nos próprios supermercados das redes parceiras (confira a lista nesta página). A população pode aproveitar a ida ao supermercado para ajudar o próximo e ainda evita deslocamentos não essenciais em período de distanciamento social, recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Para dar o pontapé inicial da campanha, algumas empresas parceiras do GJC já fizeram contribuições. A Sotrigo doou 2 toneladas de farinha de trigo, a GSA contribuiu com 5 toneladas de alimentos, a Piracanjuba doou 1,2 mil litros de leite e, por fim, o Grupo Imperial contribuiu com mil unidades de sucos La Fruit e mil de refrigerantes Big Boy de 2 litros.

O Mega Moda Shopping e o Mega Moda Park doaram 100 máscaras confeccionadas pelo Clube de Costura e, ainda, alimentos arrecadados junto aos seus clientes e lojistas. O complexo também montou uma espécie de drive thru da moda para receber doações de roupas. O acesso é pelo estacionamento G2, entrada pela Rua 67-B, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

Para reforçar e estimular a campanha Viver Cidade: Doações, além de divulgar os resultados da campanha, o Grupo Jaime Câmara promove live especial dia 16, a partir das 12 horas. A proposta é que todos fiquem em casa e assistam apresentações de artistas como Almir Pessoa, Bia Ferraz e Willian Kessley. A live terá a participação de Ana Clara Paim, do No Balaio, além da presença de jornalistas da TV Anhanguera, CBN e O POPULAR.