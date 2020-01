Magazine Caminhos da autopublicação

Os anos 2010 foram caracterizados pelo fim de grandes editoras e livrarias, caso por exemplo da Cosac Naify, que fechou as portas em 2015, e crises da Livraria Cultura e Saraiva. De acordo com pesquisa do IBGE, apenas 17,7% das cidades brasileiras tinham livrarias em 2018. Ao mesmo tempo, a Amazon se consolida como um dos principais pontos de venda no Brasil e no mundo, ...