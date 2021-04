Magazine Caminho sem volta Com quatro indicações ao Emmy Internacional, Um contra Todos fica completa no Globoplay

“Eu fui tão longe que não podia mais voltar.” Essa frase de Cadu (Julio Andrade), um advogado e pai de família com forte senso de justiça que entra para o mundo do crime e da corrupção, resume bem o labirinto no qual o protagonista de Um Contra Todos se encontra, na quarta e última temporada da série, que chegou ao Globoplay. Ele está disposto a levar uma vida comum ...