Magazine Caminho perigoso Brasil corre o risco de seguir caminho do autoritarismo ao censurar projetos pelo bolso, destaca ONG

Em fevereiro, quando publicou seu relatório anual sobre a liberdade artística no mundo, a ONG Freemuse incluiu o Brasil como um de seus 15 estudos de caso. Segundo o texto, preocupa que o governo centralize a sua política cultural. O desmonte de órgãos públicos permite, em tese, que as autoridades concedam ou neguem financiamento apenas de acordo com quesitos ideo...