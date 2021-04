Magazine Caminho pavimentado por lutas

Não é por acaso que a nova geração de mulheres que chegam agora aos 60 anos seja bem diferente das anteriores. Com doutorado na área de gênero e estudos feministas e coordenadora do Coletivo Feminista Gênero, Direitos e Sexualidade (GSEX), a professora da UFG Maria Meire de Carvalho ressalta que foram as lutas feministas do século 20 que pavimentaram o caminho trilhado por...