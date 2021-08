Magazine Caminho dos Veadeiros é opção para conhecer a chapada de Goiás com o olhar mais apurado Com parte do trecho já implementado, o Caminho dos Veadeiros proporciona aos visitantes uma visão deslumbrante da região

A Chapada dos Veadeiros tem dessas de amor à primeira vista e motivos não faltam para se apaixonar pela região do Nordeste de Goiás. De bike ou caminhando em grupo, sair do município de Formosa, passar por Planaltina, Água Fria de Goiás e São João d’Aliança até chegar em Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul e Cavalcante é uma aventura para encher os olhos e p...