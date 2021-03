Num futuro próximo, uma ex-motorista de táxi de 84 anos caminha até o banco para receber a primeira indenização do governo brasileiro por conta dos séculos de escravidão no país. O filme Medida Provisória, estreia na direção do ator Lázaro Ramos, começa num embalo positivo de esperança, mas logo puxa o tapete do espectador para construir uma distopia sombria, sem perder o humor. O longa foi exibido nesta semana no festival SXSW, o South by Southwest, que pela segunda vez aconteceu virtualmente. O lançamento do filme no Brasil está previsto para o segundo semestre.

Medida Provisória traz a atriz Taís Araújo e Alfred Enoch, ator britânico com raízes brasileiras, no papel de um casal no Rio de Janeiro em meio ao caos depois de um golpe racial no Brasil. No rastro de um fracassado programa de indenização aos negros, o governo cria o projeto Resgate-se Já, em que passa a pagar para pessoas de “melanina acentuada” irem morar na África de maneira voluntária.

“Para vocês que querem reparações sociais pelo tempo de escravidão, o governo vai oferecer uma oportunidade única de voltar para a África”, anuncia uma propaganda na televisão, com um homem branco vestido de indígena. “Estamos num país livre, com direito de ir e vir e também de voltar. Pois, então, voltem.”

Em pouco tempo, porém, o projeto se transforma numa medida provisória, e forças armadas começam a caçar nas ruas qualquer cidadão com traços africanos para o mandar à força a países africanos aleatórios. É criado até mesmo o Ministério da Devolução, cuja funcionária mais exemplar é interpretada por Adriana Esteves, num papel que a atriz equilibra entre o cômico caricato e o assustador.

“Meu desejo é que o filme tenha a mesma trajetória do meu livro e da peça O Topo da Montanha”, disse Lázaro Ramos à reportagem, lembrando o livro de memórias Na Minha Pele, de 2017, e a peça que ele dirigiu e encenou baseado em texto de uma autora americana sobre Martin Luther King. “Quero falar sobre esse assunto (racismo) sem vomitar nenhuma verdade e sensibilizar as pessoas, emocionar. Por isso que o investimento do filme é tão grande nos seus três gêneros, na comédia, no thriller e no drama. Espero que a gente consiga conversar sobre o tema”, continuou.

A médica Capitu – papel de Taís Araújo – consegue fugir para um “afrobunker”, espaços escondidos na cidade onde os negros passam a viver, em cenas que trazem as cores do afrofuturismo e também acalorados debates raciais, com todas as suas complexidades. “Vão renascer os quilombos?”, pergunta Capitu ao chegar ao lugar que um dia foi casa de uma escola de samba. “A gente prefere (chamar de) afrobunker. Quilombo é muito século 18”, responde um morador, vivido pelo rapper Emicida.

Já o advogado Antonio – interpretado por Alfred Enoch – se vê trancado em seu apartamento, onde a polícia é proibida de entrar. Luz e água são cortadas, e ninguém pode entrar para levar mantimentos ou mesmo sua insulina. Ele tem a companhia do amigo ativista André – papel de Seu Jorge –, um blogueiro que não tem medo de provocar as autoridades com sua câmera em mãos.