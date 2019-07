Magazine Camilla Camargo, filha de Zezé di Camargo e Zilu, dá à luz seu primeiro filho Joaquim nasceu de parto normal

A atriz Camilla Camargo, filha do cantor Zezé di Camargo com Zilu, deu à luz Joaquim, primeiro filho dela, fruto do relacionamento com Leonardo Lessa. Eles se casaram em setembro do ano passado. O parto normal foi realizado na Maternidade Pro Matre, na capital paulista, nesta terça-feira, 23. ...