Magazine Camilla Camargo conta que teve descolamento de placenta: 'Repouso absoluto' A atriz, grávida do primeiro filho, passou a fazer atividades físicas leves ou moderadas

Camilla Camargo, que está grávida do primeiro filho, explicou aos seguidores no Instagram por que não está mais indo à academia nem praticando outras atividades físicas. "Eu tive, pela oitava, nona ou décima semana, descolamento de placenta. Eu fiquei três semanas de repouso absoluto, sendo liberada para trabalhar só no sábado", disse a atriz. Ela conta que, depois...