Magazine Camarote versus pipoca

Hoje, quando o Big Brother Brasil 20 começar, os competidores do reality show vão dar de cara com um muro que divide a casa. Trata-se de uma estratégia do programa para estreitar as relações e acirrar a competição entre os recém-chegados. Os grupos, cada um com nove integrantes, já são conhecidos do público: Pipoca e Camarote. De um lado, pessoas anônimas, que se inscreveram no...