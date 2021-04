Magazine Caio é eliminado do BBB 21 com 70,22% dos votos Fiuk e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa

Caio foi eliminado no paredão desta terça-feira (20), o 12º décimo do Big Brother Brasil 21 (Globo). O fazendeiro foi quem mais votos (70,22%) para deixar a casa e está fora da disputa. Fiuk e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 27,89% e 1,79% dos votos, respectivamente. Gilberto e Caio foram indicados em uma votação dupla pela l...