O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (21), o pagamento dos editais do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC), relativos a 2018 e parte de 2017, que totalizam mais de R$ 30 milhões. Ao todo, são 342 projetos atendidos.

Durante evento em defesa da mulher no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), unidade da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult), no qual estava presente também o titular da Secult, Edival Lourenço, o governador afirmou que em todo o ano passado foram R$ 5 milhões pagos e uma dívida foi deixada para trás. “Nós autorizamos o pagamento de R$ 30 milhões de uma só vez”.

O FAC funciona como instrumento à Cultura administrado pela Secult Goiás sendo um dos principais impulsionadores de setor no Estado.

Os 308 editais que estão sendo pagos são os que foram lançados em 2018, além de 34 projetos de 2017 que foram aprovados no orçamento no ano passado. Com a confirmação todos os editais contemplados em 2018 serão pagos.

Projetos

Contando com esses recursos, projetos de música, dança, teatro e artes visuais vão circular em turnês por todo estado de Goiás. Alguns projetos contemplados vão levar os artistas goianos a cruzarem cerca de 15 estados brasileiros e mais de 10 países.

Entre os contemplados, são 172 projetos vindos dos municípios do interior. Dos sete projetos de bolsa de formação em artes que serão pagos, quatro vão poder se capacitar em cursos e mestrados no exterior.

De acordo com Edival Lourenço com essa injeção de R$ 30,7 milhões, durante todo o ano, em cada semana haverá mais de três projetos acontecendo, simultaneamente.

Os projetos do FAC também têm propostas para cidades com menor índice de desenvolvimento, o que por meio do Gabinete de Políticas Sociais, visa reduzir o Índice Multidimensional de Carência das Famílias goianas (IMCF).